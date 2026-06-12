Dem Bezirksligisten SV Obersülzen bleibt in diesem Jahr das Nachsitzen erspart. Der Klassenverbleib war kein Selbstläufer. Wie der SVO Rückschläge verarbeitete.

Die Fußballer des SV Obersülzen haben endlich mal wieder eine ordentliche Sommerpause. In den vergangenen Jahren mussten die Gelb-Schwarzen im Juni noch weiterspielen. Um den Ligaverbleib in 2024, der mit dem Abstieg in die A-Klasse damals endete, und im vergangenen Jahr um den Aufstieg aus der A-Klasse in die Bezirksliga, der erfolgreich war. In 2026 gelang den Obersülzern in der Bezirksliga Vorderpfalz als Aufsteiger nun das vorzeitige Erreichen des Ligaverbleibs. Ein Blick auf die Rückrunde.

„Für uns ist der Klassenerhalt ein toller Erfolg“, sagt Sascha Gerber, Co-Trainer des SV Obersülzen. Nach der intensiven Aufstiegsrunde im Juni 2025, in der die Gelb-Schwarzen die Rückkehr in die Bezirksliga schaffen, blieb den Obersülzern kaum Zeit zum Durchatmen. Die Vorbereitung war kurz, die Bezirksliga wartete ohne Schonfrist. Und doch akklimatisierte sich das Team von Spielertrainer Göran Garlipp erstaunlich schnell. Der SVO holte insgesamt 21 Punkte aus den ersten 17 Spielen und belegte Rang elf zur Winterpause.

Cotrainer Gerber stellt die Gretchenfrage

Doch der Vorsprung auf den Relegationsplatz war nur klein. Und der Start in das Fußballjahr 2026 verlief für den SVO alles andere als ideal. Die Obersülzer verloren zu Hause zum Restart gegen den TuS Mechtersheim II, einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Ligaverbleib, mit 0:2. Eine Woche später, am 8. März, kam dann die 1:7-Heimniederlagen gegen den Aufstiegsaspiranten TSG Jockgrim. Und nach dem 0:3 beim damals abgeschlagenen Ligaschlusslicht BSC Oppau stellte Gerber die Frage, ob die Spieler überhaupt die nötige Einstellung mitbringen würden, den Kampf um den Ligaverbleib anzunehmen.

Die Mannschaft antwortet mit einem 2:2 auswärts gegen den FV Dudenhofen II und einem fulminanten 4:0-Sieg zu Hause gegen die favorisierten TSG Deidesheim. Gegen einen weiteren direkten Rivalen, den Mitaufsteiger SV Erlenbach, holte der SVO auswärts Anfang April ein 1:1. Die 1:3-Niederlage beim FV Freinsheim war wieder ein Dämpfer und nach dem 1:2 zu Hause gegen die VTG Queichhambach schien es ganz eng zu werden. Doch mit dem 2:0 auswärts beim Aufstiegsaspiranten SV Geinsheim gelang den Obersülzern der Befreiungsschlag. Nach dem 4:1-Erfolg zu Hause gegen den Ludwigshafener SC hatten die Gelb-Schwarzen die Tür zum Ligaverbleib ganz weit aufgestoßen. Nach dem 3:0-Auswärtssieg eine Woche später beim TuS Altrip konnten die Obersülzer den Ligaverbleib feiern. Die 2:3-Niederlage im abschließenden Heimspiel gegen den FC Phönix Bellheim fiel nicht mehr ins Gewicht.

Kontinuität auf der Trainerbank

Mit dem 2:1 beim bereits abgestiegenen Ligaschlusslicht 1. FC 08 Haßloch beendeten die Obersülzer die Saison noch mit einer positiven Note. „Wir sind froh, dass wir nicht bis zum Schluss zittern müssen. Diese Sommerpause haben wir uns verdient“, sagte Sascha Gerber. Göran Garlipp, der seit seiner Übernahme 2024 das Team zum Aufstieg und Ligaverbleib in der Bezirksliga geführt hat, bleibt weiter Coach. Für Gerber ist es eine „tolle Erfolgsgeschichte“ mit dem Trainer.

Defensivmann Tobias Neumes wechselt zum Verbandsligaaufsteiger und Klubnachbarn VfR Grünstadt. „Wir sind in Gesprächen mit Zugängen für die neue Spielzeit“, sagt Gerber. Mit 38 Punkten und einem Torverhältnis von 54:64 beendeten die Obersülzer die Bezirksligarunde auf dem achten Tabellenrang. Bester Torjäger der Gelb-Schwarzen war Tim Dech, der zehn Treffer erzielte.