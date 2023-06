Die Wiese nicht gleich zu mähen, sondern erst einmal wachsen zu lassen, ist aus Sicht des Naturschutzs richtig. Doch der Landesbetrieb Mobilität muss an Straßeneinmündungen und im Kurvenbereich dafür sorgen, dass die Sicht frei ist. Warum das nicht immer überall gleich gut gelingt.

Wenn hohes Gras an Kreuzungen oder Einmündungen dem Autofahrer die Sicht versperrt, kann es leicht gefährlich werden. Aufgabe des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Speyer ist es deshalb, dafür zu sorgen, dass es an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen keine solchen Gefahrenpunkte gibt. Wenn das Gras zu hoch ist, muss gemäht werden. Konkret bedeutet das: Es sollte nicht höher als 80 Zentimeter sein. Allerdings kann der LBM nicht überall gleichzeitig mähen. Es gibt deshalb immer wieder Stellen an Straßenrändern, an denen das Gras zu hoch ist. Einfach früher mit den Arbeiten anfangen, funktioniere auch nicht, erklärt Fachgruppenleiter Dominik Schardt. Denn dann wachse das Gras zu schnell nach, und die vorgesehenen zwei Mähvorgänge pro Jahr reichten nicht.

In diesem Jahr hatte der LBM Speyer ein zusätzliches Problem: Im Bezirk der Straßenmeisterei Grünstadt gab es Ausfälle, laut LBM wegen eines „kurzfristig aufgetretenen Defekts an einem Fahrzeug und einem noch nicht gelieferten Anbaugerät für ein zweites Fahrzeug“. Die Behörde habe deshalb Lohnunternehmer angefragt, doch auch damit keinen Erfolg gehabt. Firmen, die in diesem Bereich arbeiten, haben laut LBM das gleiche Problem wie viele andere Firmen auch: Sie finden kein Personal. Der LBM sei deshalb mit den Mäharbeiten in Verzug, räumt die Behörde ein.

Anlass für die Erläuterungen war die Beschwerde eines Winzers aus Kleinkarlbach, der sich über die mangelnde Sicht an der Ausfahrt eines Wirtschaftsweges am Katzenstein (zwischen Kleinkarlbach und Sausenheim) geärgert hat.

Pragmatische Lösungen

Wenn es um die Einmündung eines Wirtschaftswegs in eine Straße gehe, sei die rechtliche Lage allerdings ohnehin anders als bei reinen Straßen-Einmündungen, erklärt Schardt weiter. Die Regel, derzufolge der LBM für die Freihaltung der Sichtflächen zuständig ist, gelte hier nicht, es sei vielmehr die Kommune. „Das ist ein typischer Fall von Zuständigkeitsüberschneidungen“ verdeutlicht Schardt. Der LBM sei nicht für die Wirtschaftswege zuständig, ihm gehören aber die Seitenstreifen, auf denen gemäht werden muss. Nach der reinen Theorie müsste die Gemeinde beim LBM anfragen, ob sie mähen darf, und dann eine Genehmigung dafür beim Kreis einholen, erläutert Schardt. In der Praxis jedoch suche man nach pragmatischen Lösungen.

Das unterstreicht auch Dennis Zimmermann, Leiter des Bauamts bei der Verbandsgemeinde Leiningerland. „Wenn Gefahr in Verzug ist, schauen wir uns die Stelle an und suchen die Kooperation mit dem LBM.“ Das werde auch bei der Feldwegeeinmündung am Katzenstein geschehen.

Die „Knotenpunkte“ um Kleinkarlbach sind indes inzwischen gemäht, wie der LBM mitteilt.