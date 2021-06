Klaus Wasmuth ist wirklich nicht zu beneiden. Denn kaum hat der Bad-Chef das Cabriobad Leiningerland in Grünstadt geöffnet, muss er es auch schon wieder schließen. Zumindest manchmal und immer sehr kurzfristig. Denn das Wetter spielt derzeit einfach noch nicht mit.

Positiv formuliert ist es so: „Wir versuchen, vormittags zwischen 8 und 11 Uhr gesichert zu öffnen.“ Das Wort „versuchen“ heißt in dem Zusammenhang: Wenn es Hackstöcke regnet, bleibt das Bad auch vormittags geschlossen.

Ob das Cabalela mittags und nachmittags aufmacht, wird jeden Vormittag aufs Neue entschieden. Denn bei Wind, Starkregen und Böen ist es natürlich nicht sinnvoll, die Türen aufzusperren. Und wer jetzt einwendet: Wo ist das Problem? Das Cabriobad hat doch ein Dach, das Wind und Regen abhält, hat vergessen, dass die 22. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes regelt, dass Freibäder zwar öffnen dürfen – Hallenbäder aber nicht.

„Sobald das Dach und die Seitenfenster offen sind, gelten wird als Freibad“, sagt Wasmuth. Wenn Fensterfront und Dach wegen des Wetters geschlossen werden müssten, sei das eben nicht mehr so. Das Cabriobad zum Hallenbad umzurüsten, wäre ein Verstoß gegen die Corona-Verordnung. Und einen solchen wollen die Verantwortlichen in jedem Fall vermeiden.

Hinzu komme: Wenn die Wiese nass ist, kann sich dort keiner hinlegen. Wenn sich die Leute aber alle im „Inneren“ aufhalten, könnten es schnell zu viele werden – denn das Bad darf nur halb so vielen Menschen wie in normalen Zeiten Einlass gewähren. Wer wissen will, ob das Bad mittags geöffnet ist, kann auf der Internetseite nachschauen – das rote Fähnchen zeigt nicht nur Überfüllungen an, sondern wird neuerdings auch benutzt, um wetterbedingte Schließungen kundzutun.

Für Wasmuth und seine Kollegen, die vor Corona einfach das Dach ausfuhren, wenn das Wetter nicht zur Jahreszeit passte, ist die Schließung des Bads wegen schlechten Wetters noch ungewohnt. Sie müssen erst üben, ein Freibad zu sein. Aber: Irgendwann scheint auch wieder die Sonne. Und zwar im wörtlichen wie im übertragenen Sinne.