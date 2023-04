Das Wasser im Eisenberger Waldschwimmbad wird nun doch beheizt. Das ist nicht kurzsichtig, sondern richtig.

Die Entscheidung des Eisenberger Verbandsgemeinderats aus dem vergangenen Dezember, das Bad in der kommenden Saison nicht zu beheizen, war richtig. Die Rolle rückwärts nun ist es aber auch. Denn: Die Vorzeichen haben sich geändert. Damals, Ende 2022, kursierten viele Prognosen, die ein düsteres Bild zeichneten, was die Gasversorgung in Deutschland anbelangte. Und die betrafen nicht nur den laufenden Winter 2022/23, sondern vor allem dann auch den Winter 2023/24. Die große Angst war, dass Deutschland das Gas ausgehen könnte.

Mittlerweile darf man da durchaus optimistischer sein. Die Füllstände der Gasspeicher sind jetzt sogar deutlich höher als im Vorkriegsjahr 2021. Und zuletzt hatten auch Modellrechnungen der Bundesnetzagentur, des Verbands deutscher Gasspeicherbetreiber und des gemeinnützigen Science Media Center (SMC) darauf hingedeutet, dass Deutschland auch ohne russisches Gas gut über den kommenden Winter kommt, wenn sich der Verbrauch etwa auf dem Niveau der Jahre 2018 bis 2021 bewegt.

Dass man unter diesen neuen Voraussetzungen eine bereits getroffene Entscheidung rückgängig macht, ist richtig. Zumal das Eisenberger Waldschwimmbad natürlich auch in Konkurrenz zu anderen Bädern in der Region steht, die ihre Becken heizen.