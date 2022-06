Die Umleitungsstrecke nach Battenberg durch den Bischofswald konnte erst mit zwei Tagen Verspätung in Betrieb genommen werden. Grund waren laut Ortsbürgermeister Peter Schmidt Lieferverzögerungen bei den Ampeln und dann technische Schwierigkeiten. Nun tun die Signalanlagen seit Donnerstag ihren Dienst, doch schon am Freitag gab es wieder Probleme. Ein Battenberger hatte rund 30 Minuten in einer Fahrzeugschlange auf der Umgehung gewartet. Dann riss ihm der Geduldsfaden und er rief den Ortschef an. Dieser hat sich sofort auf den Weg gemacht. „Ich habe mich mit Bauleiter Andreas Pittner getroffen. Gemeinsam haben wir an der Kreuzung mit der ersten Ampel den Verkehr manuell geregelt“, erzählt Schmidt. Dann sei man der Ursache für den Stau nachgegangen. „Wir haben festgestellt, dass manche Autofahrer nicht nah genug an die Ampel heranrollen, sodass die Anlage das Fahrzeug nicht erkennt und auf Rot stehen bleibt“, erläutert er. Man müsse unbedingt bis zur Haltelinie vorfahren. „Wir haben den Landesbetrieb Mobilität umgehend damit beauftragt, entsprechende Hinweisschilder an den Ampeln anzubringen.“ Die Kreisstraße nach Battenberg ist bis Ende August gesperrt. Sie wird saniert. Die Umleitung erfolgt von Neuleiningen-Tal aus über den Bischofswald. Es gibt eine Ampelregelung.