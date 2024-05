Wie schnell darf man eigentlich auf Höhe des Eisenberger Waldschwimmbads fahren? Die Antwort: Kommt darauf an, welches Verkehrszeichen gerade gilt. Vor einigen Wochen hatten sich manche Autofahrer gewundert, weil sie in der Friedrich-Ebert-Straße im Bereich des Schwimmbads wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometer geblitzt wurden. Tatsächlich waren zu diesem Zeitpunkt aber 50 Stundenkilometer zulässig. Der Vorfall klärte sich schnell, denn es handelte sich um einen Eingabefehler bei der Erfassung der Daten, erklärte Diana Philippi vom Ordnungsamt der Verbandsgemeinde auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Alle Betroffenen wurden umgehend informiert und die entsprechende Ordnungswidrigkeit zurückgenommen. Aber: Derzeit gilt dort nun tatsächlich Tempo 30. Angesetzt ist das für die Badesaison zwischen Mai und Mitte September, und zwar ab der August-Bebel-Straße sowie ab der Kreuzung Virchow-Straße. Dies soll für mehr Sicherheit im Bereich des im Sommer stark frequentierten Waldschwimmbads sorgen. Dort will die Verwaltung auch in Zukunft einen Schwerpunkt in Sachen Geschwindigkeitsüberwachung setzen. Während der Wintermonate hingegen, also ab Mitte September bis Ende April, gilt jedoch wieder eine maximal zulässige Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern.