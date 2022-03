Schweißtreibende Regelfragen gehören zu Schiedsrichter- wie Trainerlehrgängen. Ein heilsames Mittel: der Mut zum Klamauk.

In der Zukunft, so schlawinerte es Andy Warhol durch die Denkmurmel, würde jeder für 15 Minuten berühmt sein. Vielleicht sogar weltberühmt. Da war sich Warhol nicht so sicher. Klar scheint auf jeden Fall: Ruhm ist vergänglich. Wer also irgendwann einmal die Gelegenheit hat, für 15 Minuten der versammelten Weltgemeinschaft seine Ansichten über das Leben im Allgemeinen und den Fußball im Speziellen einzutrichtern, der sollte darauf einigermaßen vorbereitet sein. Wer hingegen glaubt, er oder sie könne auf der Weltbühne spontan ein paar Hans-Meyer-Gedächtnissprüche aus dem Ärmel schütteln, steht in der Regel am Ende ganz schön blöd da. Und hat zu allem Überfluss dann auch meist die falschen Schuhe oder keine Hose an.

Eine gesellschaftliche Randgruppe, die auf den 15-minütigen Rummel hingegen immer bestens vorbereitet zu sein scheint, ist der klandestine Zirkel der Amateurschiedsrichter. Dieser überschaubare Haufen Sündenböcke, der sich Woche für Woche auf den Sportplätzen dieses Landes primitivster Anfeindungen ausgesetzt sieht und deshalb auch völlig zurecht auf Rache sinnt. Rache gegenüber aufmüpfigen Spielern, besserwisserischen Trainern und altklugen Zuschauern.

15 Minuten Aufmerksamkeit

Der Moment der Rache kommt meist spät, aber er kommt. Bei Trainerlehrgängen oder Vereinsabenden stehen die Männer und Frauen in schwarz plötzlich im Rampenlicht, dozieren bei Fortbildungen im Vereinsheim über das fußballerische Regelwerk und genießen augenscheinlich ihre 15 Minuten Aufmerksamkeit. Schließlich haben sie jahrelang darauf gewartet, einmal den Spieß umdrehen zu können. Mit Stolz geschwellter Brust stolzieren sie vor dem Beamer auf und ab und machen mit jeder Faser ihres unparteiischen Körpers klar: Jetzt wird die anwesende Schaar Amateurfußballer regeltechnisch aber mal so richtig vorgeführt!

Ein Spieler lenkt einen indirekten Freistoß mit seiner Hand über die Torlatte und folgt danach seinem Gegenspieler aufs Klo – welche persönliche Strafe und welche Spielfortsetzung hat dieser Regelverstoß zur Folge? Wer weiß das? Mal wieder keiner! Genüsslich zerlegen die ausgebildeten Schiedsrichter ihre Zuhörerschaft mit solch bizarren Fragen in ihre Einzelteile. Kein Wunder, dass angesichts dieser regeltechnischen Erniedrigung selbst der erfahrenste Innenverteidiger in kürzester Zeit schwitzt wie eine Salami in der Sonne.

Angriff ist das Mittel der Wahl

Doch kein Grund, gleich in eine obligatorische Demutshaltung zu verfallen. Kopf hoch! Statt sich minutenlang für das eigene Unwissen zu entschuldigen, ist Angriff in diesem Falle das Mittel der Wahl. Stellen Sie doch einfach ein paar absonderliche Gegenfragen, die selbst den altgedientesten Schiedsrichterlehrwart aus der Fassung bringen.

Wie wäre es beispielsweise hiermit: Zwei Spieler befinden sich in einem regulären Kampf um den Ball, wobei der Verteidiger durch eine Verkettung unglücklicher Umstände einen Finger verliert. Aus Wut über den Verlust seines Gliedmaßes schleudert der Verteidiger dieses nun in Richtung des Angreifers. Ist dies nun ein Kontakt- oder ein Wurfvergehen? Und wie lautet die korrekte Spielfortsetzung, wenn sich der Verteidiger im Strafraum, der Stürmer aber außerhalb befindet?

Unsportliches Verhalten?

Nächstes Beispiel: Ein Linksverteidiger lässt sich über Jahre hinweg eine prachtvolle Afro-Frisur wachsen und liest in seiner Freizeit die „Peking-Rundschau“. Eines schönen Spieltages, der Afro hat mittlerweile übernatürliche Ausmaße angenommen, verfängt sich das Spielgerät in der Frisur des Spielers, woraufhin dieser schnurstracks mitsamt Ball in das gegnerische Tor läuft. Ist dies nun ein regulärer Treffer oder lediglich unsportliches Verhalten?

Und noch etwas für Freunde des Budenzaubers: Zwei Spieler treten bei einem Hallenturnier nahezu zeitgleich gegen den Ball. Durch diesen internationalen Pressschlag wird der Ball anschließend bis zum Hallendach befördert. Für welches Team wird nun ein indirekter Freistoß fällig?

Sie sehen: Es braucht nur eine Handvoll absurder Gegenfragen, um manchem Regelhüter das Wasser abzugraben – und aus 15 Minuten Ruhm werden im Handumdrehen 15 Minuten herrlicher Blödsinn.

Die Kolumne

Unser Autor kann auf eine lange, erfolglose Karriere in den Niederungen des Amateurfußballs zurückblicken. Hier schreibt er über Schwalbenkönige, Kabinenrituale und Trainingsweltmeister – rein subjektiv natürlich, denn die Wahrheit liegt sowieso irgendwo auf dem Platz.