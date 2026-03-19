Der VfR Grünstadt will die Tabellenführung wahren. Gegner FG 08 Mutterstadt reist mit einigen starken Ergebnissen an. Coach Müller warnt, der Kader ist ausgedünnt.

Fußball-Landesligist VfR Grünstadt will am Sonntag die Tabellenführung verteidigen. Das Team von Spielertrainer Nico Müller empfängt um 15 Uhr im heimischen Rudolf-Harbig-Stadion die FG 08 Mutterstadt. Der VfR-Coach hat Respekt vor dem nächsten Gegner.

Im Hinspiel gelang den Grünstadtern gegen den aktuellen Liganeunten ein souveräner 3:0-Erfolg. „Dennoch: Für mich ist die FG Mutterstadt eines der spielstärksten Teams in der Liga. Sie haben auch schon bewiesen, dass sie dem ein oder anderen Favoriten ein Bein stellen können. Wir wollen uns da nicht einreihen“, sagt Nico Müller.

Dass die Grünstadter die FG 08 Mutterstadt nicht unterschätzen sollten, wird beim Blick auf die vergangene Woche klar. Da brachte der Tabellenneunte den FC Speyer ins Stolpern, gewann gegen die ambitionierten Domstädter mit 1:0. Auch der Tabellenzweite und erste Verfolger der Grünstädter, SV Büchelberg, musste beim 2:2 in Mutterstadt Punkte lassen.

Der VfR geht aber nach dem souveränen 4:0-Auswärtserfolg gegen den TuS Knittelsheim mit breiter Brust in die Partie. Bis auf Mittelfeldmann Selim Özdemir, Abwehrspieler Finn Leinberger und Ersatztorwart Lars Dößereck, der sich im Training den Finger gebrochen hat, hat Coach Müller seinen Kader zusammen. „Wir müssen wohl einen zweiten Torwart reaktivieren“, sagt der Grünstadter Trainer und betont: „Ein Kandidat wäre vielleicht Sven Spangenberger, der zuletzt bei der Zweiten und Dritten Mannschaft spielte.“

Dass der Verfolger SV Büchelberg am vergangenen Wochenende die drei Punkte kampflos einfuhr – in der Tabelle sind die Zähler noch nicht berücksichtigt – da der Sonntag-Gegner SVW Mainz wegen Krankheitsfällen und Verletzungen keine Mannschaft zusammenbekam, haben die Grünstadter vernommen.

„Die Mainzer hatten nur sieben Spieler, damit kann man kein Spiel bestreiten. Aber dem SVW mache ich keinen Vorwurf, ich fand es da eher komisch, dass der SV Büchelberg einer Verlegung nicht zugestimmt hat. Die Mainzer hatten ja offenbar zugesagt, dass sie auch unter der Woche spielen würden. Mal schnell 150 Kilometer unter der Woche zu fahren, machst du auch nicht mal nur so“, sagt VfR-Coach Müller. „Dass die Büchelberger aber nicht zustimmen, entspricht nicht gerade dem Fairplay-Gedanken. Aber ich habe meinen Spielern gesagt: Das darf uns nicht interessieren, auch wenn die Konkurrenten die Punkte geschenkt bekommen, wir müssen uns auf unsere Begegnungen konzentrieren und haben es in der eigenen Hand.“

Auf dem Rasen im heimischen Rudolf-Harbig-Stadion haben die Grünstadter ihre letzten drei Spiele gewonnen und sind mit dem 2:2 zu Hause gegen den SVW Mainz schon seit vier Partien vor heimischem Publikum ungeschlagen. Und der VfR hat mit 24 Punkten, sieben Siegen und drei Unentschieden bei nur einer Niederlage bisher die beste Heimbilanz der Landesliga Ost. Die FG 08 Mutterstadt ist mit zehn Punkten die drittschlechteste Auswärtsmannschaft der Liga.