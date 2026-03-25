Seit einigen Wochen verlegt Mawacon Glasfaserleitungen in Kleinkarlbach. Außerdem ist es zu Wasserschäden gekommen, weshalb die Hauptstraße phasenweise sogar voll gesperrt war. Inzwischen ist diese Sperrung nur noch halbseitig und die Straße eine Einbahnstraße. Dieser Zustand soll bald enden, wie Ortsbürgermeister Daniel Krauß (SPD) mitteilt. Bis spätestens zum Marathon Deutsche Weinstraße seien die Arbeiten erledigt, voraussichtlich sogar schon zu Ostern. Darüber haben Krauß die zuständigen Baufirmen informiert.