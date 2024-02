Orientierung nach dem Schulabschluss: Am Montag, 5. Februar, und am Dienstag, 6. Februar, finden an der Berufsbildenden Schule Donnersbergkreis Informationsveranstaltungen zu den verschiedenen Schulformen statt, die nach 9. oder 10. Klasse ab August 2024 besucht werden können.

Die BBS Donnersbergkreis öffnet an beiden Standorten ihre Türen: Interessierte erhalten jeweils ab 18 Uhr inhaltlich gleiche Informationen in Eisenberg (Montag, Martin-Luther-Straße 18) und in Rockenhausen (Dienstag, Alleestraße 8).

Der Weg vom Hauptschulabschluss zur Mittleren Reife ist möglich durch den Besuch der Berufsfachschulen I und II, die mit verschiedensten beruflichen Schwerpunkten angeboten werden, etwa Technik, Wirtschaft, Pflege/Gesundheit oder Hauswirtschaft.

Auch ab 18 Uhr wird eine Schulform vorgestellt, die nach der Mittleren Reife besucht werden kann: Die Höhere Berufsfachschule Sozialassistenz bereitet auf die Ausbildung zum Erzieher oder Heilerziehungspfleger vor. Zudem vermittelt sie eine schulische Ausbildung zum staatlich geprüften Assistenten. Zusätzlich bietet die Höhere Berufsfachschule die Möglichkeit, die Fachhochschulreife zu erwerben. Die Information zur Fachschule für Sozialwesen (Erzieher) umfasst sowohl die Ausbildung in Vollzeit als auch eine berufsbegleitende Form. Bei dieser arbeiten die angehenden Erzieher drei Tage in der Einrichtung und besuchen zwei Tage die Fachschule.

Montags finden zusätzlich nur am Standort Eisenberg Infoveranstaltungen zum Beruflichen Gymnasium, Fachrichtung Wirtschaft (Beginn 19 Uhr) statt. Am Beruflichen Gymnasium erhält man die Allgemeine Hochschulreife als Abschluss. Als Leistungskurse werden etwa Informatik und Sport angeboten und als zweite Fremdsprache auch Spanisch. Ebenso nur in Eisenberg wird um 18 Uhr informiert über die Fachschule Altenpflegehilfe, die Ausbildung zur Pflegefachkraft sowie der Heilerziehungspflege. Infos auf der Homepage www.bbs-donnersbergkreis.de.