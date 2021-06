Gute Nachricht für alle Wasserratten: Das Eisenberger Waldschwimmbad öffnet wieder seine Pforten. Zumindest gibt es eine Öffnungsperspektive, wenn auch noch keinen festen Termin. „Mitte nächster Woche“ soll es soweit sein. Das hat Bernd Frey (SPD), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Eisenberg, am Donnerstagabend in einer eigens einberufenen Sitzung des VG-Rats angekündigt. Zuvor hatte er dem Gremium das Hygienekonzept vorgestellt, das dieses auch abgenickt hat. Im Vorjahr hatte der Rat noch entschieden, das Schwimmbad ob der Pandemie geschlossen zu halten. Dass es dieses Jahr nicht so laufen sollte, darüber war sich das Gremium schon recht früh einig. Wie der Badbesuch in diesem Sommer organisiert wird, lesen Sie in der Samstag-Ausgabe dieser Zeitung.