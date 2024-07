Nach lang dauernden Sanierungs- und Anbauarbeiten erstrahlt das Staufer Kinder- und Jugendheim in neuem Glanz. Doch seine eigentliche Funktion, Kindern und Jugendlichen ein Heim zu geben, konnte die Institution bislang noch wieder erfüllen. Woran liegt das?

Noch hat das Jugendheim Stauf seinen Betrieb nicht wieder in gewohnter Form aufgenommen. Obwohl das Gebäude von außen schon wieder vorzeigbar ist. Wann wird es also wieder seiner Bestimmung übergeben?

Die Antwort auf eine RHEINPFALZ-Anfrage bei der Evangelischen Heimstiftung der Pfalz in Speyer, die Trägerin der Einrichtung ist, bringt Licht in die aktuelle Situation. Bis auf einige Kleinigkeiten sei baulich alles fertig, teilte dazu Michael Beck, Vorstand Operative Bereiche und Personal der Heimstiftung, mit. Der Betrieb konnte jedoch noch nicht aufgenommen werden, da das Betriebserlaubnisverfahren derzeit noch im Landesjugendamt bearbeitet werde. Die entsprechenden Anträge seien sofort nach der Bauabnahme gestellt worden. Vorher sei eine Antragstellung nicht möglich, so Beck. Das Betriebserlaubnisverfahren werde diese Woche, mit einem örtlichen Prüfungstermin durch das Landesjugendamt hoffentlich abgeschlossen werden können, so Beck.

Nach Erteilung der Betriebserlaubnis wird die Heimstiftung die Entgeltverhandlungen mit dem Donnersbergkreis aufnehmen, denn erst nach Abschluss dieser Verhandlungen könne die Einrichtung in Betrieb gehen. Ohne eine gültige Entgeltvereinbarung könnte das Haus zwar mit den vorgesehenen Wohngruppen belegt werden, die Abrechnung der Kosten sei jedoch nicht möglich, so Beck über die Rechtslage. „Von daher wird es wohl noch etwas dauern, bis wir loslegen können“, so Michael Beck wenig zuversichtlich. Er geht von einem Zeitraum von noch rund drei Monaten aus.

Corona grätschte dazwischen

Die Bauabnahme nach den umfangreichen Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten fand bereits im August letzten Jahres statt. Und Mitte September konnten Verwaltung und Fachdienste ihre Räume im Haus beziehen. Ursprünglich war der Einzug der jungen Bewohner viel früher ins Auge gefasst. Doch die im September 2020 begonnenen Bauarbeiten verzögerten sich um rund neun Monate. Grund war die Beschaffung von Baumaterial während der Corona-Pandemie.

Hinzu kamen unvorhergesehene Probleme mit einer natürlichen aber vorher nicht bekannten Arsenader, die aufwendig als Sondermüll entsorgt werden musste. Und allein die rund neun Meter hohe Böschungsbefestigung um den Neubau schlug mit 250.000 Euro zu Buche. Hinzu kamen deutlich gestiegene Preise bei der Elektro- und Wasserinstallation, was mit die veranschlagten Gesamtkosten um rund 15 Prozent in die Höhe trieb.

In absoluten Zahlen bedeutet das, gegenüber den ursprünglichen 3,2 Millionen Euro stehen dann am Ende rund 3,7 Millionen Euro auf der Schlussrechnung. Dafür ist das Gebäude mit Wärmepumpe, Lüftungstechnik und Photovoltaikanlage auf dem neuesten Stand der Technik, wie Architekt Dirk Mitzkat (Fischbach) versicherte.

Termin

Freitag, 30. August, 15 Uhr: Sommerfest Jugendheim Stauf in Verbindung mit dem Umzug in das neue Stammhaus.