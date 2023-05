Von Hermann Schäfer

Wann die Verlegungsarbeiten der Deutschen Glasfaser in Eisenberg beginnen, fragte das Eisenberger Stadtratsmitglied Pia Zimmer (SPD) in der jüngsten Sitzung des Gremiums. Zimmer bezog sich bei ihrer Frage auf die Berichterstattung der RHEINPFALZ. Wie berichtet, hat die betreffende Firma die Arbeiten in Hettenleidelheim eingestellt, weil in der Gemeinde eine andere Firma ihre eigenen Verlegungsarbeiten vorantreibt. Angekündigt war von einem Sprecher der Deutschen Glasfaser, dass jetzt der geplante Ausbau in Eisenberg schneller begonnen werde. Ein Termin dafür sei noch nicht bekannt, sagte Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG). Außer der Deutschen Glasfaser seien in Eisenberg noch zwei weitere Firmen, die Kabel verlegen wollen, „im Rennen“. Funck wies darauf hin, dass die Firmen das Recht auf diese Arbeiten hätten. Dazu habe jede Firma das Recht, unabhängig von Mitbewerbern die Straßen und Bürgersteige für die Verlegungsarbeiten aufzugraben. Die Stadt habe keine Möglichkeit, diese Arbeiten zu beeinflussen, auch nicht, wenn der eventuell Verkehrsfluss massiv gestört werde, so Funck.