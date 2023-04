Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Schwimmbäder öffnen am 2. Juni: Es klang verheißungsvoll, was die Landesregierung im Zuge ihres „Perspektivplans für sicheres Öffnen“ am 11. Mai verkündet hatte. Fast drei Wochen später liegt nämlich noch immer im Nebel, wie das genau funktionieren soll.

Auch in Eisenberg scheint man sich noch nicht ganz sicher, wann es denn nun wirklich losgehen soll. „Derzeit gibt es noch keinen konkreten Termin für die Öffnung