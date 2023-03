Seit rund zwei Jahren beschäftigen sich die Kleinkarlbacher mit Plänen für einen Rundweg um das Dorf. Bei gemeinsamen Wanderungen wurde ausgelotet, wie die Strecke verlaufen könnte. „Ausgangspunkt wäre der Kerweplatz an der Alten Feuerwehr, wo eine Infotafel aufgestellt wird“, informierte Bürgermeister Daniel Krauß (SPD) nun den Bauausschuss. Von dort aus gehe es den Bachweg entlang bis zur Ochsenwiese. Die Route führe unter anderem am Sportplatz vorbei, schließlich unterhalb Battenbergs zurück und sei insgesamt 6,5 Kilometer lang. Die bereits vorhandenen fünf Rastmöglichkeiten sollten durch sechs weitere ergänzt werden, so Krauß. Gedacht sei an vier Ruhebänke und zwei Bank-Tisch-Garnituren. Letztere seien am Nussbaum und in der Mandelallee vorgesehen.

Rund 10.000 Euro Kosten

Hans-Joachim Hartmetz (WG Hartmetz) plädierte für Recyclingmaterial statt Holz: „Bei Regen trocknet es schneller wieder ab, der Pflegeaufwand ist deutlich geringer.“ Laut Krauß sind die Kosten für die sechs Rastplätze, wo auch später noch Überdachungen installiert werden, zwei Infotafeln, 22 Wegmarkierungen und 15 Pfosten auf rund 10.000 Euro geschätzt worden. Für diese Investition sei bis zum 31. März ein Förderantrag über das Leader-Sonderprogramm „Regionalbudget“ zu stellen. „Bei Projekten, die nicht teurer sind als 20.000 Euro, können 75-prozentige Zuschüsse generiert werden“, erklärte er. Im Mai werde ein Wettbewerb starten, bei dem Vorschläge für den Namen des Weges eingereicht werden können.abf