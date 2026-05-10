Die Vorbereitungen für die neue Wandertrilogie in und um Eisenberg gehen in die entscheidende Phase. Skulpturen sollen Geschichte sichtbar und erlebbar machen.

Diese Woche werden entlang der drei Themenwege der neuen Wandertrilogie in und um Eisenberg zwölf lebensgroße Metallfiguren aufgestellt. Sie sind aus witterungsbeständigem Cortenstahl, markieren zentrale Stationen der Routen und stehen sinnbildlich für die industrielle und kulturelle Entwicklung der Region.

Unter dem Leitmotiv „Industriekultur erleben“ greifen die neuen Figuren prägende Kapitel der Vergangenheit auf: vom Tonbergbau über die Industrialisierung bis hin zum Leben im und mit dem Wald. Auch einige lokale Sagen wie jene um die Helincheneiche, die Geschichte der Burg Stauf sowie die Bedeutung der Bahnverbindungen im Eistal und Stumpfwald finden ihren Platz. „Wir wollten keine abstrakten Darstellungen, sondern Figuren mit Wiedererkennungswert“, erklärt Projektleiterin Marie-Luise Selzer von der Verbandsgemeinde Eisenberg.

Alte Aufnahmen und Recherchen als Basis

Grundlage dafür bildeten historische Fotografien, alte Aufzeichnungen und intensive Recherchen. „Es war ein aufwendiger Prozess, bis jede Figur ihre heutige Form und Ausstrahlung hatte.“ Die künstlerische Umsetzung übernahm Metallbauer Peter Michel aus Höchstberg. Mit Spezialbrennern schnitt er die Konturen präzise aus dem Stahl – ein Verfahren, das nicht nur handwerkliches Können, sondern auch entsprechende Technik erfordert. Mehrere Korrekturschleifen waren notwendig, um Details herauszuarbeiten.

Wie lebendig die Figuren wirken, zeigt sich exemplarisch an der Darstellung einer Bauersfrau, die nahe dem Kerzenheimer Friedhof steht. Vorlage war ein historisches Foto – inklusive eines Huhns, das ebenfalls in die Silhouette integriert ist. Fein ausgearbeitete Gesichtszüge verleihen der Figur je nach Blickwinkel ein sehr realistisches Aussehen.

Neben den Skulpturen werden an den jeweiligen Standorten noch Informationstafeln installiert, die Hintergründe und Geschichten erläutern. Wegweiser führen Wanderer künftig sicher entlang der drei Routen, die Naturerlebnis und Regionalgeschichte miteinander verbinden. Mit der Wandertrilogie entsteht so ein Angebot, das weit über klassische Spazierwege hinausgeht. Es lädt dazu ein, Landschaft und Vergangenheit zugleich zu entdecken – und macht die Geschichte Eisenbergs Schritt für Schritt erfahrbar.

Termin

Die Eröffnung findet am Samstag, 20. Juni, um 10 Uhr auf dem Marktplatz von Eisenberg statt.

