Endlich können die Ortsgemeinde Altleiningen, örtliche Vereine und Betriebe wieder zur Veranstaltung „Wandern und Genießen“ einladen: Am morgigen Sonntag, 10 bis 17 Uhr, können Besucher auf einem circa sechs Kilometer langen Rundweg durch den Wald kulinarische und kulturelle Genüsse erleben. Stationen sind der Bahnhofsplatz, die Forellenzucht am Eckbachweiher, das Waldxylophon, die Vogeluhr, der Steinbruch, der Platz der Begegnung und das Areal am kürzlich abgebrannten Hexenhäuschen. Auf der Schlemmermeile werden Fisch- und Fleischprodukte, auch eine Gulaschsuppe angeboten, es gibt Cocktails, Bowle, Kaffee und Kuchen, Eierwein und Tee-Spezialitäten Die Gogeljodler präsentieren sich am Waldxylophon und die Burgspieler an ihrem Vereinshaus auf dem Bahnhofsplatz. Dort unterhalten sie – wie schon beim heutigen ersten Verbandsgemeindefest – mit ihrem Gedicht-o-Mat. Bei einem Quiz können Preise gewonnen werden.