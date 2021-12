Unterm Strich stehen rote Zahlen: Einstimmig hat der Eisenberger Stadtrat den Waldwirtschaftsplan 2022 beschlossen. Wie Förster Fabian Keck berichtete, sind rund 153.000 Euro an Einnahmen vorgesehen, denen 178.000 Euro Ausgaben gegenüberstehen. Ein Minus 25.000 Euro also. Zu den Ausgaben gehören unter anderem die Verkehrssicherung, für die seit 2019 rund 110.000 Euro aufgewendet wurden, für 2022 sind 30.000 Euro im Plan eingestellt. Aufgewendet werden diese Beträge für den Holzeinschlag an Waldrändern, die an Straßen und Wege grenzen, um Gefahren (umstürzende Bäume, abbrechende Äste) zu vermeiden. Allerdings sei der vorgelegte Plan mit sehr vielen Unkekannten versehen, so Keck. Ziel sei, den Wald zu verjüngen. Dazu tragen auch private Initiativen, Patenschaften und Spenden bei, die für die Aufforstung eingesetzt werden. Demnächst werde im Stadtwald solch ein privat initiiertes Projekt in Zusammenarbeit mit dem Revierförster in die Tat umgesetzt. 200 klimastabile Bäume sollen gepflanzt werden.