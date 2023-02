Ob das Eisenberger Waldschwimmbad in der kommenden Badesaison tatsächlich nicht geheizt wird, ist derzeit in der Schwebe. Wie Bürgermeister Bernd Frey (SPD) in der Jahreshauptversammlung des SPD-Gemeindeverbandes mitteilte, werde er kommende Woche mit den Fraktionsvorsitzenden im Verbandsgemeinderat über dieses Thema sprechen. Er wolle jedoch noch keine „große Hoffnungen“ machen, dass sich an dem Beschluss des VG-Rates etwas ändern könne, sagte Frey. Es sei aber nicht zu ignorieren, dass aufgrund der aktuellen Gas-Versorgungslage andere Hallen- und und demnächst Freibäder die Wassertemperaturen wieder hochfahren. Im Dezember vergangenen Jahres hatte der Verbandsgemeinderat wegen der damals akuten Gaskrise beschlossen, die Becken im Waldschwimmbad nicht zu heizen. Wie Frey weiter mitteilte, werde versucht, außer dem bisher genutzten Gas alternative Heizmöglichkeiten zu erschließen.