Mit dem Beginn der warmen Jahreszeit öffnen sich auch wieder die Tore zum Eisenberger Waldschwimmbad. Der Startschuss fällt am Mittwoch um 10 Uhr. Nach den zahlreichen Regentagen mit kühlen Temperaturen freuen sich wieder viele auf den Badespaß. Glaubt man den Wettervorhersagen, soll es tatsächlich auch endlich warm werden. 25 Grad lautet die Prognose und strahlender Sonnenschein. Die Vorbereitungen für die Eröffnung der Badesaison haben in den vergangenen Wochen das Schwimmbadpersonal auf Trab gehalten. Hierzu zählte beispielsweise auch, das Badewasser auf Temperatur zu bringen. Die Technik scheint bisher zu funktionieren, Ausfälle gab es nicht. Dennoch ließen die kühlen Nachttemperaturen das Wasser immer wieder abkühlen. Ob die geplanten Wassertemperaturen von 23 Grad am Mittwoch daher erreicht werden, bleibt abzuwarten. Die ersten Dauerbadegäste haben jedenfalls ihr Kommen zum Anschwimmen zugesagt.