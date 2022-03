Gibt es im Waldschwimmbad in diesem Jahr eine normale Badesaison? Davon geht derzeit zumindest die Verbandsgemeinde Eisenberg aus. „Wir planen, wie wir es in einem normalen Jahr auch tun würden“, sagte Bürgermeister Bernd Frey (SPD) am Donnerstagabend im Verbandsgemeinderat. Derzeit gebe es keine Beschränkungen, die einen normalen Badebetrieb unmöglich machten, aber natürlich könne sich die Situation auch wieder ändern. Stand jetzt plant die Verwaltung aber, das Waldschwimmbad am 1. Mai zu öffnen.