Soll das Waldschwimmbad angesichts der Energiekrise in der Badesaison 2023 geheizt werden? Oder soll das Badewasser allein durch die Sonne erwärmt werden? Diese Frage hat am Montag den Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde Eisenberg beschäftigt, der allerdings noch zu keinem endgültigen Ergebnis kam.

Die Antwort auf die Fragen rund um das Waldschwimmbad muss letztlich der Verbandsgemeinderat geben und in seiner Sitzung am Donnerstag eine verbindliche Entscheidung treffen. Eindeutig positionierte sich Bürgermeister Bernd Frey (SPD) zu dem Problem mit den Energiepreisen: „Wir können nicht Wasser predigen und Wein trinken“. Im Klartext: Wenn die Bürger zum Energiesparen aufgefordert würden, dann stehe die Verbandsgemeinde ebenfalls in der Pflicht, Einsparungen vorzunehmen. Deshalb plädierte Frey dafür, das Schwimmbad nicht zu heizen und das Gas für wichtigere Zwecke einzusparen. Der Bürgermeister betonte ausdrücklich, dass es nicht vorrangig um die Kosten gehe, sondern einzig und allein um Energieeinsparung.

Unterstützung fand Frey bei Detlef Osterheld (FWG), der ebenfalls das Gas „nicht verpulvern“, sondern sparen will. Dies sei für die Schwimmbadbesucher zumutbar – zumal Badestrände auch nicht beheizt würden, so Osterheld weiter. Zustimmung kam auch aus den Reihen der SPD. Und Reiner Unkelbach (CDU) sagte, dass „das keine schöne Sache“ sei, es aus seiner Sicht aber keine andere Wahl gibt.

Gas für 50 Haushalte könnte gespart werden

Falls die Entscheidung fällt, das Schwimmbad nicht zu heizen, werden 1,2 Millionen Kilowattstunden Gas eingespart. Mit dieser Menge könnten 50 Haushalte ein ganzes Jahr heizen, rechnete der kaufmännische Werksleiter Stefan Lorenz vor. An Kosten würden bei den aktuellen Gasbezugspreisen rund 150.000 Euro anfallen.

Termin

Sitzung der VG Eisenberg Donnerstag um 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Auf der Tagesordnung stehen: Bericht des Klimaschutzbeauftragten, Vereinbarung zwischen Donnersbergkreis und den Verbandsgemeinden zur Verlängerung der Beschäftigung von Klimaschutzmanagern, Aufbau und Betrieb eines Energiemanagements, Jahresabschluss Betriebsgesellschaft Göllheim-Eisenberg, Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne Wasserwerk und Kanalwerk, Wirtschaftspläne Schwimmbad und Bautrupp, Standortuntersuchung für Photovoltaikanlagen-Freiflächen, Gründung einer Anstalt zur Schaffung von Wohnraum.