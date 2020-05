Ab Mittwoch, 27. Mai, können laut Landesregierung die Freibäder wieder öffnen, allerdings nur unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln. Diese Verordnungen des Gesundheitsministeriums lägen aber noch nicht bei den Kommunen als Träger der Freibäder vor, so Verbandsbürgermeister Bernd Frey (SPD). Sie seien zwar für das vergangene Wochenende angekündigt worden, „aber wir brauchen dann zwei bis drei Wochen Vorlaufzeit, um alle Vorschriften umsetzen zu können“. Wie all dies zu stemmen sei, „wissen wir noch nicht“, so Frey. Was er jedoch mit Sicherheit sagen kann: „Wir können unser Waldschwimmbad nicht zu dem von der Regierung angegebenen Termin öffnen.“ Letztlich liege die Entscheidung, ob das Bad in dieser Saison aufmache, allein in der Verantwortung des VG-Rates, der darüber in einer seiner nächsten Sitzungen entscheide, so Frey.