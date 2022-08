Gute Nachrichten für alle Wasserratten: Das Eisenberger Waldschwimmbad hat ab Montag wieder geöffnet, der Badebetrieb beginnt um 8.30 Uhr. In der vergangenen Woche musste das Bad kurzerhand seine Pforten schließen, weil alle erfahrenen Fachkräfte für Bäderbetriebe an Corona erkrankt waren. Ohnehin hat das Waldschwimmbad in dieser Saison mit einer Personalknappheit zu kämpfen. Inhaber von Dauerkarten konnten vergangene Woche aber nach Hettenleidelheim und Altleiningen ausweichen – ein Angebot, das auch genutzt wurde.