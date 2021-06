Von Hermann Schäfer

Endlich ist es soweit! Das Waldschwimmbad öffnet am Mittwoch seine Türen. Damit findet die lange Zeit der Schwimmabstinenz in Eisenberg vorerst ein Ende. Wie Keep-Geschäftsführer Helmut Zurowski am Montag mitteilte, ist das Bad zu folgenden Zeitzonen geöffnet: 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr, 11 Uhr bis 14 Uhr und 15 Uhr bis 19 Uhr. Pro Zeitzone können 183 Badegäste im kühlen Nass ihre Bahnen ziehen.

Gegenüber den Plänen aus der Vorwoche gibt es eine Änderung: Die Eintrittskarten für 2,50 Euro pro Zeitzone und Person sind momentan doch nur an der Kasse des Waldschwimmbades erhältlich und noch nicht online. Die Besucher können sich vorher auf der Internetseite der Keep ein Kontaktformular herunterladen, dieses kann aber auch im Waldschwimmbad ausgefüllt werden, so Zurowski. Wenn das Online-Reservierungssystem dann zur Verfügung steht, können 100 Eintrittskarten online gebucht werden. Die restlichen 83 Eintrittskarten sollen weiterhin an der Schwimmbadkasse gelöst werden können, so Zurowski. Trotz Öffnung sind die Abstands- und Hygieneregeln zu beachten und einzuhalten, so der KEEP-Geschäftsführer.