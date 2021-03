Mit 2400 Euro unterstützen die Altleininger Waldhexen die örtliche Grünflächenpflege. Gruppenmitglied Ruth Köhler hat die mit dem Betrag gefüllte Truhe am Sonntag Bürgermeister Gunther Schneider (WG Dennhardt) übergeben. In beiden Ortsteilen haben sich Teams aus Ehrenamtlichen gebildet, die sich der Verschönerung des Dorfes mit Blumen und Sträuchern widmen. Sie waren schon fleißig, haben aber noch einiges vor. „In Altleiningen wollen die Wühlmäuse unter anderem den Oberbronner Garten attraktiv umgestalten, in Höningen werden die Klosterwichtel die als Hundeklo missbrauchte Wiese vor dem Klosterkeller hübsch anlegen“, kündigte Schneider an, der auch immer aktiv mitwirkt. Für den Kauf von beispielsweise Pflanzen, Rindenmulch und Gartengeräten wollten die Hexen der verschuldeten Gemeinde eine kleine Finanzspritze geben. Tanja Hatzenbühler erzählte: „Nachdem wir am Schmutzigen Donnerstag wegen Corona nicht uff de Gass sein konnten, hatten wir in allen geöffneten Geschäften und Praxen für rund 14 Tage Spendenkästchen aufgestellt.“ Mitstreiterin Ute Sonneck sagte: „Wir hätten aber nie mit so einer Summe gerechnet, hatten gedacht, es wäre schon cool, wenn 300 bis 500 Euro zusammenkämen.“