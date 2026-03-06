Unbekannte haben Unbekannte Partei-Plakate attackiert. Was ein empörter CDU-Mann den Tätern nun ins Stammbuch schreiben will.

In Hettenleidelheim haben Unbekannte am vergangenen Wochenende Wahlplakate zerstört. Das berichtet Wolfgang Jung, der sich als CDU-Mitglied im Rat engagiert, sich in diesem Fall aber vor allem als Bürger empört. Beschädigt worden sind seinen Angaben zufolge großformatige Werbebanner. Gänzlich verschwunden seien zudem Plakate, die in der Wattenheimer Straße aufgehängt waren. Über die unbekannten Täter sagt der Christdemokrat: „Diese Chaoten sollten darüber nachdenken, dass sich unsere Bürgerinnen und Bürger in ihrer Freizeit um den Erhalt demokratischer Grundrechte kümmern – dazu gehört auch die Aufhängung rechtlich genehmigter Plakate.“ Der Fall werde bei der Polizei angezeigt. Wer Hinweise geben kann, solle sich melden.