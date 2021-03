Erwartungsgemäß hat der einzige Bewerber für das Amt des Ortsbürgermeisters die Wahl am Sonntag gewonnen. Hubert Deubert wurde nach etwas mehr als einem Jahr Pause von den Quirnheimern wieder mit der Gemeindeführung betraut. Bereits am Dienstag wird der neue und alte Ortsbürgermeister wieder die Amtsgeschäfte auf dem Berg übernehmen.

Er ist wieder da: Hubert Deubert. Von 1994 bis 2019 war er bereits Ortsbürgermeister, dann löste ihn Rainer Merz (FWG) ab, nachdem Deubert seinen Rückzug vom Amt bekanntgegeben hatte. Doch wegen einer Erkrankung musste Merz das Amt wieder aufgeben. Außer dem Altbürgermeister wollte sich in der kleinen Gemeinde am nordwestlichen Ende des Landkreises Bad Dürkheim niemand um den Posten des Ortschefs bewerben.

Deubert bekam am Sonntag 261 Ja-Stimmen – und damit 72,3 Prozent. Genau 100 Quirnheimer sprachen sich gegen ihn aus. Die Wahlbeteiligung lag mit 364 abgegebenen Stimmen von 624 Wahlberechtigten (58,3 Prozent) unter der von 2014. Drei Stimmen war ungültig. Damit hat der 70-Jährige sein Ergebnis etwas verbessern können und erhielt 25 Stimmen mehr, als bei der Urwahl 2014. Damals hatte Deubert 236 Ja-Stimmen (67,2 Prozent) und 115 Nein-Stimmen (32,8 Prozent) erhalten. 375 Wähler (62,2 Prozent) hatten sich 2014 an der Wahl beteiligt, 351 gültige Stimmen waren abgegeben worden.

Deubert tritt als freier Bewerber an

Deubert ist zwar Mitglied der SPD, agierte in Quirnheim aber stets ohne die Unterstützung der Partei. Auch dieses Mal trat er als freier Bewerber an, nachdem sich nach dem Rücktritt von Merz zu Jahresbeginn abzeichnete, dass kein Mitglied aus dem Gemeinderat oder ein anderer Bürger der Gemeinde den Job machen wollte.

„Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis, das ja gegenüber dem Jahr 2014 eine Verbesserung darstellt“, resümiert Deubert am Sonntagabend. In den nächsten Tagen werde er sich damit beschäftigen, alle Unterlagen zu sichten und offene Fragen zu klären, um die Amtsgeschäfte wieder aufnehmen zu können. „Ich habe mir bereits einen Fahrplan zurechtgelegt, zumal ich in den vergangenen Wochen immer in engem Kontakt mit Harald Weber stand, der als Beigeordneter lange übergangsweise die Amtsgeschäfte in Quirnheim geführt hat.“

Der 70-Jährige macht im Gespräch aber auch deutlich: „Ich möchte angeschobene Projekte voranbringen, sehe mich allerdings nicht als Endlos-Ortsbürgermeister meiner Heimatgemeinde. Oder als Mann, der noch 15 bis 20 Jahre die Geschäfte der Gemeinde führen will.“ Zwar wolle er eine erneute Kandidatur in drei Jahren nicht völlig ausschließen, diese sei aber eher unwahrscheinlich. In den kommenden drei Jahren müsse es in Quirnheim auch um politische Weichenstellungen gehen.