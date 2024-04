Die Wählergruppe Rogenwieser (WGR) in Kleinkarlbach hat ihre Kandidatenliste für die Kommunalwahl am 9. Juni aufgestellt. Auf dem Spitzenplatz steht WGR-Vorsitzender Hans Rogenwieser, der dem Gemeinderat bereits seit 40 Jahren angehört.

2009 wurde die Wählergruppe Rogenwieser gegründet. Seitdem ist die WGR mit zwei Mitgliedern im Kleinkarlbacher Rat vertreten. Die Wählergruppe will vor allem das Thema Hochwasserschutz weiter vorantreiben, teilt Rogenwieser mit. Außer der Planung und dem Kauf eines Grundstücks sei bisher nichts passiert. „Die Bürger entlang des Eckbachs müssen bei jedem Gewitter mit der Angst leben, dass es wieder ein Hochwasser gibt. Dieses Verschulden liegt zum größten Teil bei der Verwaltung“, kritisiert der Vorsitzende. Daneben will sich die Wählergruppe in den nächsten fünf Jahren auch für das Thema Kindergarten und für einen sparsamen Haushalt einsetzen.

Die Zusammenarbeit und die Hilfsbereitschaft innerhalb der WGR sei gut, lobte der Vorsitzende. Die Kandidatenliste sei vielfältig. Vertreten sind laut Rogenwieser außer einem selbstständigen Heizungsbauer und Schornsteinfeger auch eine Verkäuferin und Rentner.

WGR-Kandidatenliste:

1. Hans Rogenwieser, 2. Heike Schenk-Huber, 3. Sarhan Bouhouche, 4. Dominik Richtscheid, 5. Andreas Rogenwieser, 6. Claudia Ritz, 7. Jonas Tzschupke, 8. Herta Hirstein, 9. Natalie Rogenwieser, 10. Christine Richtscheid, 11. Heike Wiegmann, 12. Petra Schwerdel.