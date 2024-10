Die Einwohner Grünstadts und der VG Leiningerland sollen 2025 wieder an die Urnen. Denn die Amtszeiten ihrer jeweiligen Verwaltungschefs laufen ab. Hintergrund: Gemeinsam mit den Räten werden in Rheinland-Pfalz alle fünf Jahre nur die ehrenamtlichen Ortsbürgermeister gewählt. Grünstadt hingegen hat einen hauptamtlichen Bürgermeister, der jeweils für acht Jahre im Amt bleibt. Klaus Wagner ( CDU) hat den Chefposten im Rathaus seit 1. Januar 2010 inne. Nach einer Wiederwahl endet seine aktuelle Amtszeit am 31. Dezember 2025 – und die Grünstadter müssen rechtzeitig vorher entscheiden, wer künftig die Geschicke ihrer Stadt lenken soll. Die Amtszeit des Manns an der Spitze der Verbandsgemeinde Leiningerland wiederum läuft am selben Tag abläuft wie die seines Parteifreunds und Stadt-Kollegen. Denn die aus den früheren Verbandsgemeinden Grünstadt-Land und Hettenleidelheim gebildete Kommune besteht seit 1. Januar 2018. An jenem Tag hat auch Frank Rüttger (CDU) seinen Posten als hauptamtlicher Verwaltungschef angetreten. Ohne Wiederwahl ist für ihn zum 31. Dezember 2025 daher ebenfalls Schluss. An welchem Tag gewählt werden soll, wer Kandidaten stellen will und was die Amtsinhaber Klaus Wagner und Frank Rüttger (beide CDU) über ihre politische Zukunft sagen: Zum ausführlichen Artikel geht’s hier.