Göllheim. Die Herren der Handball-Region (HR) Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim konnten sich am Sonntag über den vierten Sieg in Serie freuen. Gegen die zweite Mannschaft der HSG Mutterstadt/Ruchheim gewannen sie souverän mit 36:21 (18:12).

Als Dimitri Kerber nach 14 Minuten zum 10:3 für die Nordpfälzer Wölfe traf, waren die Kräfteverhältnisse im Spiel gegen die HSG Mutterstadt/Ruchheim bereits klar verteilt. „Es war schnell klar, dass wir den Gegner im Griff haben“, berichtete HR-Coach Johannes Finck. Mit einer offensiv ausgerichteten 6:0-Abwehr unterbrachen die Wölfe immer wieder den Spielfluss der Gäste. Kam dann doch mal ein Ball auf das Tor, war fast immer der gut aufgelegte Daniel Griebe zur Stelle.Angesichts eines deutlichen Vorsprungs und der klaren Überlegenheit wechselte Finck den kompletten Rückraum aus. Mit Magnus Dhom, León Boger und Tarek Franck brachte er drei A-Jugendliche und wurde nicht enttäuscht. „Die drei Jungs haben ihre Sache in Angriff und Abwehr sehr gut gemacht. Der Spielfluss hat nicht gelitten“, freute sich Finck.

Beim Stand von 18:12 bat der souveräne Unparteiische zum Pausentee. Direkt nach dem Seitenwechsel konnten die Gäste dann durch zwei schnelle Treffer den Rückstand auf vier Tore verkürzen, ehe die Wölfe wieder einen Zahn zulegten. 15 Minuten vor dem Schlusspfiff führte die HR bereits mit 27:19 und startete trotz der deutlichen Führung einen famosen Zwischenspurt.

Einseitige Partie mit schwachen Gästen

Nach acht Toren in Folge stand es in der einseitigen Partie 35:19. Lukas Frey, der in der zweiten Hälfte zwischen den Pfosten war, stand Daniel Griebe in nichts nach und hielt stark. „Die Gäste haben hauptsächlich ihre Körperlichkeit eingesetzt, deshalb war das Spiel nicht wirklich ansehnlich“, resümierte Finck im Nachgang. Oft waren die HR-Angriffe zu temporeich für die gegnerische Abwehr, sodass diese einen Schritt zu spät kam und das Team insgesamt elf Zeitstrafen kassierte. Unter dem Strich bleibt ein souveräner Auftritt der Mannschaft von Finck, wie der Trainer auch bestätigte: „Die Jungs haben die Zuschauer gut mitgenommen. Das macht Hoffnung auf mehr“.

Die in der Pfalzliga spielenden Damen der Handball-Region Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim hatten zu viele Kranke und mussten das Spiel gegen die TSG Haßloch daher kurzfristig absagen. Somit haben die Damen die Punkte kampflos den Haßlochern überlassen.

Die zweite Damenmannschaft war am Sonntag nicht erfolgreich. Im Derby gegen die HSG Eckbachtal unterlag die HR mit 25:28 (12:13). Es gelang den Wölfinnen dabei nicht, eine 4:0 Führung zu verteidigen. Nach dem 25:25 fünf Minuten vor Spielende trafen dann nur noch die Gäste. Durch diese Niederlage belegt die HR nun mit 2:4 Punkten den fünften Platz in der A-Klasse.

So spielten sie:

Herren: Frey, Griebe; Samuel Boger 7, Heinz 7/2, Junghanß 5/1, Drude 3, Niclas Burton 3, Leon Boger 3, Dhom 2, Kerber 2, Elias Burton 2/1, Franck 1, Bolomsky 1, Hogrefe.