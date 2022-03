Ein Wäschetrockner war die Ursache eines Brandes am Sonntagabend in der Robert-Koch-Straße in Eisenberg. Laut Polizei bemerkte die Bewohnerin beim Gang in den Keller gegen 18.40 Uhr eine starke Rauchentwicklung. Ein Wäschetrockner schmorte und stand teilweise in Flammen. Die angerückte Wehr drang zunächst unter Verwendung von Atemschutzgeräten zu dem Brandherd vor. Parallel hierzu wurden Apparate für den Rauchabzug aufgebaut sowie zur Eindämmung der Hitzeentwicklung, um Schäden an der angrenzenden Doppelhaushälfte zu verhindern. Die Wohnung war sehr stark verraucht. Die Bewohnerin verbrachte die Nacht bei Nachbarn. Die genaue Brandursache wird durch die Polizei ermittelt. Im Einsatz waren die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Eisenberg mit sechs Fahrzeugen und 30 Wehrleuten. Durch die schnelle Alarmierung der sei größerer Schaden verhindert worden, meinte der VG-Wehrleiter Michael Partsch.