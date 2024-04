Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Könnten Offizielle heute so ohne weiteres das Klinkerlied in Grünstadt singen? Am 6. April 1974 – zur Einweihung der Fußgängerzone – konnten sie es. 50 Jahre später ist es nicht mehr so einfach.

Eins vorweg: Für einen Vortrag des Klinkerlieds wären nicht etwa die Sangesqualitäten des amtierenden Grünstadter Bürgermeisters Klaus Wagner