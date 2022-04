Während die Bewohner im Urlaub waren, ist in ein Einfamilienhaus in der Battenberger Panoramastraße eingebrochen worden. Die Polizei teilt in einer Pressemeldung mit, dass der Einbruch am vergangenen Freitag bemerkt wurde. Der oder die Täter hätten mit einem Stein ein Fenster eingeworfen und seien so ins Gebäude gelangt. Bei der Suche nach Wertgegenständen seien dann im Inneren alle Räume durchwühlt worden. Nach Angaben der Polizei ist die Höhe des Schadens noch nicht bekannt.