Brände entstehen häufig unerwartet und oft anders, als vermutet: Ein offenes Feuer ist nur selten die Ursache. Wo die wahren Risiken lauern, wie sich Brände vermeiden lassen und was zu tun ist, wenn es doch mal so weit kommt, um all das geht es bei einem Vortrag der Kreisvolkshochschule (KVHS) Donnersbergkreis am Dienstag, 2. Juni, von 18.30 bis 20.30 Uhr. Die Veranstaltung unter dem Motto „Brandschutzprävention im Alltag“ findet im Großen Sitzungssaal des Kreishauses Kirchheimbolanden statt. Als Kursgebühr werden 5 Euro erhoben. Die Anmeldung erfolgt über die Webseite der KVHS – dort oben rechts die Kurssuche nutzen und das Stichwort „Brandschutz“ eingeben. Als Dozent konnte Brandrat Marco Scheidel aus der Verbandsgemeinde Winnweiler gewonnen werden, Themen sind unter anderem Kerzen, Akkus und Steckdosenleisten als Brandursachen, Einsatz und Positionierung von Rauchmeldern und das richtige Verhalten bei Küchen-, Fett- und Grillbränden. Anschließend besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen.