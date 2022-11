Schmerzen in Knie und Hüfte – Wann ist der Ersatz des Gelenks sinnvoll? Dieser Frage wird bei einer Vortragsveranstaltung im Kreiskrankenhaus Grünstadt nachgegangen.

Von Schmerzen in den großen Gelenken der Beine, Knie und Hüfte, sind sehr viele Männer und Frauen geplagt. Es handelt sich mittlerweile um ein Volksleiden. Allein in Deutschland sind bis zu zehn Millionen Menschen davon betroffen. Die häufigsten Ursachen für diese Schmerzen sind abnutzungsbedingte Veränderungen des Gelenkes wie Arthrose sowie unfallbedingte Verletzungen und Verletzungsfolgen wie beispielsweise gelenknahe Knochenbrüche, Meniskus- oder Kreuzbandrisse.

In welchen Fällen der Ersatz des betroffenen Gelenks durch eine künstliche Prothese sinnvoll ist und welchen Beitrag die Anästhesie und die Schmerztherapie während und nach der Operation leisten, darüber informiert der Leiter des Endoprothetikzentrums im Kreiskrankenhaus Grünstadt, Martin Gassauer. Der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und Oberarzt der Abteilung Chirurgie referiert zum Thema „Schmerzen in Knie und Hüfte – Wann ist der Ersatz des Gelenks sinnvoll?“. Wegen der Corona-Pandemie findet der Vortrag am Dienstag, 29. November, 19 Uhr, als Zoom-Videomeeting statt. Weitere Informationen sowie die Zugangsdaten erhalten Interessierte auf der Homepage des Krankenhauses, bei Facebook und auf Instagram.