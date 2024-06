Der Pollichia-Astronomie-Arbeitskreis lädt zu Donnerstag, 6. Juni, 19 Uhr, in seinem Museum in Bad Dürkheim zum Vortrag „Neues vom James Webb Teleskop“. Das Space Teleskop ist seit Juni 2022 in Betrieb. Referent Christian Wersig wird der Frage nachgehen, ob es seine damals gesetzten Missionsziele schon ansatzweise erreicht hat und was bereits entdeckt wurde. Eintritt frei.