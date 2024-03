Kurfürst Karl Theodor (1724 bis 1799) war ein geschichtlich sehr interessierter Mann. Ihm habe man viele Exponate aus früheren Zeiten und historische Erkenntnisse zu verdanken, sagt Joachim Specht, der Vorsitzende des Altertumsvereins Grünstadt-Leiningerland. Um den Herrscher in der Pfalz und in Bayern und dessen Leistungen zu würdigen, gibt es anlässlich seines 300. Geburtstages in diesem Jahr einen Vortrag im Heimatmuseum im Alten Rathaus, Hauptstraße 84: am Mittwoch, 20. März, um 19 Uhr. Referent ist der Leiter der Abteilung Archäologische Denkmalpflege und Sammlungen der Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim, Klaus Wirth. Die Verbindung zu Karl Theodor ist ein römischer Votivstein. Als das alte Stück, in das einst die Weih-Inschriften an Götter oder Könige eingemeißelt wurden, Mitte des 18. Jahrhunderts vom damaligen Kirchheimer Bürgermeister Johann Conrad Bogen in dessen Haus entdeckt wurde, hat der Kurfürst es sofort haben wollen. „Der Weihestein wurde nach Mannheim gebracht, wo er sich bis heute in der Sammlung der Reiss-Engelhorn-Museen befindet“, berichtet Specht. Karl Theodor sei der erste Herrscher gewesen, der die regionale Geschichte systematisch erforschen ließ. „1763 gründete er die Kurpfälzische Akademie der Wissenschaften und richtete deren historische Abteilung ein.“ Der Eintritt zu dem Vortrag ist frei.