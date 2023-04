Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einem Festakt in Bad Dürkheim wurde am 19. Oktober 1935 die Deutsche Weinstraße eröffnet. Ein Erfolgsprojekt, das auch eine dunkle Seite hat. Die Entstehungsgeschichte wird 87 Jahre später unter dem Titel „Der Coup des Gauleiters“ bei einer Veranstaltung in Bockenheim beleuchtet.

Referent des Mittwochabends in der Festhalle Emichsburg ist Eberhard Dittus, Vorsitzender des Fördervereins Gedenkstätte für NS-Opfer in Neustadt. Sein Ziel ist ein ehrlicher