Wer einen Nachsendeauftrag abschließen will, will in aller Regel den Service der Deutschen Post nutzen. Das ist auch online möglich. Dabei ist aber Vorsicht geboten. Eine Frau aus Altleiningen ist offenbar einem Abzocker-Anbieter in die Falle gegangen.

Der Anlass für den Nachsendeauftrag, den Wiltraud Beckenbach aus Altleiningen Anfang Mai abschloss, war ein trauriger. Ihr Mann ist verstorben. Da er in Carlsberg wohnte, beschloss sie, die an ihn