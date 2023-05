Ist das Wasser aus dem Eisbach trinkbar? Mit solchen Fragen haben sich die Vorschulkinder der Kita Steinborn beschäftigt. Der Hettenleidelheimer Naturakademie-Pädagoge Stefan Weigand brachte ihnen Kenntnisse über die Natur mit einfachen und doch anschaulichen Experimenten nahe.

Um Wasser drehte sich vergangene Woche alles bei den Vorschulkindern in der Kita Steinborn. Und es wurde dabei ziemlich praktisch. Dass diese Form von Unterricht bei den Kindern ankommt, ist an ihrer konzentrierten Aufmerksamkeit zu beobachten, wenn der Hettenleidelheimer Pädagoge Stefan Weigand ihnen erklärt, um was es im Einzelnen geht. Gespannt sitzen die neun Vorschulkinder im Freien auf den kleinen Bänken und lauschen seinen Ausführungen.

Wiederholt wird das Geschehen vom Vortag, an dem eine Exkursion zum Eisbach auf dem Plan stand. Dort wurden Wasserproben entnommen und anschließend analysiert. Olivia und Mira wissen noch, dass dabei Pipette und Reagenzglas eine wesentliche Rolle gespielt haben. Und Noah erinnerte sich an die Aufgabenstellung vom Tag zuvor: Ist das Wasser aus dem Eisbach trinkbar?

Experiment mit Rotkohlsaft

Ist es nicht. Um das festzustellen, hat Weigand vier Kunststoffflaschen mit jeweils verschiedenem Inhalt vorbereitet. Außer der Probe aus dem Eisbach gibt es noch Seifen-, Zitronen- und letztlich auch Trinkwasser, die alle mit Mehl versetzt sind. Jetzt gilt es, im Experiment herauszufinden, welcher Inhalt in welcher Flasche ist. Wenn sie mit Rotkohlsaft versetzt werden, können die Jungforscher anhand verschiedener Farbgebung die Flüssigkeiten in den Flaschen zuordnen. Nachdem sie ihre Utensilien auf dem Tisch vorbereitet haben, gibt Stefan Weigand noch einige Tipps zur Vorgehensweise. Konzentriert und sehr diszipliniert gehen die Kinder eigenständig bei ihrer Untersuchung vor. Ganz nebenbei üben sie dabei auch Teamarbeit ein, die hervorragend klappt. Und nach kurzer Zeit kommen schon die ersten korrekten Ergebnisse.

Das Experiment ist bei allen gelungen. Und vom Lehrer gibt es reichlich Lob und Anerkennung. Im weiteren Tagesverlauf steht noch die eigene Herstellung von Rotkohlsaft auf dem Plan. Auch dies könnten die Kinder wie auch die Experimente daheim in Eigenarbeit leisten, meint der Pädagoge. Gute Erfahrungen bei der Arbeit mit Vorschulkindern habe er bisher gemacht, sagte Stefan Weigand später im RHEINPFALZ-Gespräch. Der Hettenleidelheimer studierte Gymnasiallehrer für die Fächer Biologie und Chemie hat im vergangenen Jahr die Selbstständigkeit gewählt und die Naturakademie gegründet.

Kindern die Natur nahebringen

Im Angebot sind verschiedene Themen, mit denen er den Kindern die Natur nahebringen möchte. Dafür sei durchaus Bedarf da, so Weigand, denn normalerweise sei in den Kitas weder Zeit noch Personal vorhanden, um so intensiv auf diese Themen einzugehen. In der Steinborner Kita ist er zum zweiten Mal. Um mit Vorschulkindern zu experimentieren, besucht er Einrichtungen im Umkreis von rund 25 Kilometern.