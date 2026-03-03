Sämtliche Besucher mussten das Grünstadter Cabriobad Leiningerland am Dienstagmorgen verlassen, nun ist es vorübergehend geschlossen. Was der Grund war und wie es weitergeht.

Eigentlich sollte das Cabriobad Leiningerland (Cabalela) erst ab nächsten Montag für mehrere Wochen schließen. Denn dann sollte die jährliche Revision beginnen. Doch nun ist es vorzeitig und urplötzlich dichtgemacht worden: Am Dienstag gegen 9 Uhr mussten Gäste aus dem Wasser steigen. Wie Badleiter Klaus Wasmuth mitteilt, sei bei einer Messung in zwei Becken eine verschlechterte Wasserqualität festgestellt worden. Betroffen sind ihm zufolge das Schwimmer- und Nichtschwimmer-Becken. Im Planschbecken wiederum sei keine Veränderung festgestellt worden. Infolge dessen haben die Stadtwerke nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt entschieden, das Bad vorzeitig dicht zu machen. Es soll nun bis Ende des Monats geschlossen bleiben.

Technische Störung als mögliche Ursache

Die Ergebnisse der Messung seien bereits am Montagabend klar gewesen, allerdings sei es den Stadtwerken nicht möglich gewesen, schneller zu reagieren, sagt der Badleiter im Gespräch mit der RHEINPFALZ: „Aber die Gesundheit unserer Besucher ist uns wichtig, deshalb haben wir so entschieden.“ Die Ursache für die veränderte Wasserqualität sei allerdings unklar. Wasmuth spricht von einer technischen Störung, die aber auch bei den Messgeräten vorliegen könnte. Da nun ohnehin die Revision bevorsteht, die vom 9. bis 29. März vorgesehen war, hofft er nun, dass während dieser Zeit eine Lösung gefunden wird. Der Zeitpunkt der Revision, während der das Leeren und Reinigen der Becken ohnehin ansteht, komme entsprechend gelegen. Am 30. März soll das Cabalela wieder regulär öffnen.

Die Besucher, die vorzeitig die Becken verlassen mussten, erhalten nicht nur den Eintritt zurück, sondern bekommen auch Gutscheine zugesendet, betont der Badleiter. Das betreffe auch Besucher, die sich wegen der Kurzfristigkeit nicht über die Schließung informieren konnten. Vereine, Schulen und Kunden der Schwimmkurse seien am Vormittag vorsorglich in Kenntnis gesetzt worden. Die ausgefallenen Kursstunden sollen nachgeholt werden.

Umbauarbeiten in der Sauna

Die Sauna wiederum soll bis zum Start der Revision am Montag regulär geöffnet bleiben. Wie Wasmuth mitteilt, erhalten alle Gäste die Tageskarte zu einem ermäßigten Preis wegen der Badschließung. Die Revision betrifft die Sauna dieses Mal in besonderem Maß: Währenddessen gehe es nicht nur um die Grundreinigung und das Vorbereiten der Sommersaison, darüber hinaus laufen auch Arbeiten an der Stollensauna, wie die Stadtwerke mitteilen. Die sei laut Wasmuth nur wenig besucht und soll nicht nur vergrößert, sondern auch verschönert werden, um künftig mehr Gäste anzulocken. Eine Umbenennung der Sauna komme auch infrage. Ob sie einen neuen Namen erhält und wie der lautet, sei aber noch offen.