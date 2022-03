Von Benjamin Fiege

Was ist in der Nacht auf Montag am Eisenberger Marktplatz geschehen? Die Polizei Kirchheimbolanden verweist auf die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern, letztere verweigert bislang eine konkrete Stellungnahme. Sie ermittele, hieß es gestern in einer E-Mail lapidar. Das große Schweigen. Noch immer zeugt eine getrocknete Blutlache (unser Bild) vor der Parfümerie Kauth von der besagten Nacht. Ohrenzeugen berichteten der RHEINPFALZ, dass sie am Sonntag zwischen 23.15 und 23.30 Uhr Lärm wahrgenommen hatten, auch von Schreien war die Rede. Ein Ohrenzeuge gab an, dass er dann Geräusche gehört habe, die wie Schüsse klangen. Ob die zerbrochene Scheibe eines Ladengeschäfts in der Nähe mit dem Vorfall in der Nacht auf Montag zu tun hat, dazu gibt es bislang ebenfalls keine offiziellen Informationen seitens der Behörden.