Im Kerzenheimer Kreisel hat es am Karfreitag gekracht. Was über den Unfall bekannt ist.

Glück im Unglück hatten die Insassen von zwei Fahrzeugen bei einem Verkehrsunfall am Karfreitag. Gegen 15.30 Uhr befuhr ein Fahrzeug, besetzt mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern, die Straße vom Kerzenheimer Kreisel in Richtung Eisenberg. An der Abzweigung zur K76 nach Steinborn missachtete ein anderer Autofahrer, der mit einem Mitfahrer unterwegs war, die Vorfahrt. Zwangsläufig prallten die beiden Fahrzeuge zusammen. Aufgrund der Erstmeldung war ein Grossaufgebot von Rettungseinheiten vor Ort. Nachdem der Notarzt alle Unfallbeteiligten untersucht hatte, war die Erleichterung groß: Alle Unfallbeteiligten kamen mit dem Schrecken davon. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war der Kreuzungsbereich am „Göllheimer Wasserhaus“ für den Verkehr gesperrt. Neben dem Rettungsdienst waren die Feuerwehren aus Kerzenheim und Eisenberg im Einsatz.