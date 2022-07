Leicht verletzt worden sind zwei Menschen, deren Autos am Mittwochvormittag bei Obrigheim zusammenstießen. Nach Polizeiangaben wollte ein aus Richtung Asselheim kommender 50-Jähriger nach links auf die B271 in Richtung Bockenheim abbiegen. Dabei nahm er einer 41-Jährigen die Vorfahrt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 19.000 Euro.