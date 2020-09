Zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten ist es am Montagabend gegen 18 Uhr in Asselheim gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine 51-jährige Autofahrerin von der Weinstraße nach links in die Schlossstraße abbiegen. Dabei missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden Pkw, der mit drei Personen besetzt war. Es kam zu einem heftigen Zusammenstoß, bei dem die drei Insassen (60, 44 und fünf Jahre alt) verletzt wurden. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin wollte laut Polizei am Dienstag einen Arzt aufsuchen. Der Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.