Im Einmündungsbereich Mertesheimer Straße / Ostring in Ebertsheim ist es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 17.15 Uhr wollte eine 80 Jahre alte Pkw-Fahrerin aus dem Ostring kommend nach rechts in die Mertesheimer Straße einbiegen. Hierbei missachtete sie nach Mitteilung der Polizei die Vorfahrt eines von links herannahenden Autos, das von einem 67-jährigen Mann gelenkt wurde. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 5000 Euro. Das Auto der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit. Die beiden Rentner blieben unverletzt.