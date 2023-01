Ein Schaden in Höhe von 9000 Euro entstand laut Polizei am Donnerstag, als eine Autofahrerin von der Tiefenthaler Straße nach links in die B 47 einbiegen wollte und dabei die Vorfahrt eines Fahrers übersah, der von rechts kam. Nach dem Zusammenprall der beiden Autos war das Fahrzeug der Unfallverursacherin nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.