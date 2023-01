Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in der Kirchheimer Straße am Samstag gegen 18.30 Uhr entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Beide Fahrzeuge waren laut Polizei nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer eines VW wollte von der Kirchheimer Straße nach links in die Industriestraße abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt einer Seat-Fahrerin, die die Kirchheimer Straße stadteinwärts befuhr. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.