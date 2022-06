3500 Euro Sachschaden – das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag gegen 20.45 Uhr in Grünstadt ereignet hat. Nach Angaben der Polizei bog ein 24-jähriger Pkw-Fahrer vom Südring kommend in die Sausenheimer Straße ein. Hierbei habe er die Vorfahrt einer von rechts herannahenden 25-jährigen Pkw-Fahrerin missachtet. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei besagter Sachschaden entstand.